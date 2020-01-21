美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）15日在推特上轉發了一則新聞，是關於台灣健保的深度報導，桑德斯也寫道「不要告訴我，美國沒辦法實施全民醫療保險制度」，且他還在臉書用繁體中文宣示，「全民醫療是人權不是特權」。

（圖／翻攝桑德斯臉書）

美國新聞網站Vox在13日發表了一篇標題為「台灣的單一支付成功故事──以及給美國的課題」的新聞，內容有關台灣全民健保體系與各國作法的深度報導。而15日，桑德斯將這篇文轉貼至推特，並寫著「不要告訴我，美國沒辦法實施全民醫療保險制度，保證每個男人、女人與小孩都能獲得健保。如果其他大國都能做到，我們當然也可以。」桑德斯也在臉書以各種語言，宣示醫療保險政策，其中也包括繁體中文，「全民醫療是人權不是特權。」

（圖／翻攝桑德斯臉書）

根據《紐約時報》報導，桑德斯的母親是因罹病而去世，因此他深刻感受到健保體制的不足，他在2016年竟選總統大位時，就曾提出類似政見，而這次他二度角逐民主黨提名，仍以「全民健保」（Medicare for all）為政見，還列為最重要的競選議題之一，更多次在辯論會中成為焦點。

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(中時電子報)