北市議員許淑華（中）、邱威傑（右）與民進黨前副祕書長林飛帆（左）共組的「勇敢樂團」21日下午在信義威秀商圈發送蔡英文總統限量春聯。（張穎齊攝）

北市議員許淑華、邱威傑與民進黨前副祕書長林飛帆共組的「勇敢樂團」21日下午在信義威秀商圈發送蔡英文總統限量春聯，關於國民黨近期鬧哄哄喊改革，林飛帆直言，如今是國民黨重生機會，未來怎麼朝向本土型政黨，來做良性競爭，關鍵是改變兩岸論述的定位，若黨章本質沒改，即便人事異動也未必符合民眾期待。

林飛帆表示，執政黨很難建議在野黨做內部調整，其實不是他該置喙的，但國民黨年輕中生代在選前都提過很多想法，例如不分區立委名單該怎麼調整，但這些意見都沒被採納，如今是國民黨重生機會，未來2年大陸會強烈打壓台灣，國民黨別再把所有政治資源與機會投資大陸，要思考怎麼朝向本土型政黨，來代表本土意見發聲。

宣布參選國民黨主席的郝龍斌喊出「要擺脫民進黨的台獨綁架及大陸統一的勒索」，林飛帆認為，國民黨說要改革時，別把統獨意識掛嘴邊，當成改革神主牌與口號，關鍵是重拾人民信心、兩岸論述定位做改變，2005年連胡會奠定了國民黨兩岸要走向政治協商，若國民黨章本質未改變，即便人事異動也未必能反映民眾期待，希望國民黨無論競爭還合作，也站在「台灣優先」。

許淑華表示，國民黨要當機立斷，敢改革就要改，台灣還是要不同政黨競合，不希望國民黨就這樣潰敗，她也會支持國民黨年輕世代改革，可良性競爭，符合時勢及年輕人需求。

邱威傑表示，國民黨2000年起舊有路線爭議，選舉不利時就有人跳出來說改革，但都沒做真正重大改變，他只能樂觀其成，台灣不可能只有民進黨，兩黨要互相抗衡，國民黨若沒改革成功、繼續蕭條下去，那可想像5年後是哪個政黨承接國民黨的選票存在。

(中時 )