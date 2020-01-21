北京時間21日凌晨，世界衛生組織WHO宣佈，將於當地時間22日在日內瓦總部召開「突發事件委員會會議」，評估當前「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情」是否構成「國際關注的突發公共衛生事件」。在今天的大陸外交部例行記者會上，發言人耿爽表示，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，中國政府高度重視，對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作進行了全面部署。

耿爽表示，中方本著公開、透明，以及對全球衛生安全高度負責的態度，中方有關部門及時向世衛組織、有關國家以及港澳台地區通報了疫情信息，第一時間分享了新型冠狀病毒基因序列的信息。

耿爽表示，北京時間22日晚上，中方將會應世衛組織的邀請與其他受疫情影響的國家一道，參加國際衛生條例「突發事件委員會會議」，與會各國、世衛組織以及有關的專家將在會上分享疫情信息，對於疫情進行科學研判。中方願繼續深化國際合作，與國際社會攜手應對疫情，共同維護地區和全球的衛生安全。

(中時 )