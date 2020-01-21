新北市消防局為因應中國武漢嚴重特殊傳染性肺炎防疫整備，確保第一線執勤救護人員於疫災期間執行救護執勤安全，特於今（21）日邀請新北市衛生局專責防疫醫師至消防局辦理防疫教育訓練，課程重點包括「嚴重特殊傳染性肺炎疾病介紹」、「防護衣穿脫示範及其他應注意事項」。

消防局表示，透過專業課程訓練，除讓第一線救護人員認識嚴重特殊傳染性肺炎疾病，採取相關因應作為，落實自身防護，並由訓練人員擔任各分隊種子教官，將防疫作為落實各執勤人員，保障執勤安全。

消防局呼籲，市民於寒假及農曆春節期間，如需前往武漢及其鄰近區域，注意保持個人手部及呼吸道良好衛生習慣，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

此外，如自武漢及其鄰近區域返國入境有發燒、咳嗽等身體不適，無論是否服退燒藥、止咳藥，都應主動向機場及港口檢疫人員報到；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打1922專線並依指示配戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )