有台灣後花園之稱的花東地區往往是許多民眾安排春節小度假的熱點，此外，屏東與台東民眾往來主要通道-台9線南迴公路，其耗資227.49億元的截彎取直拓寬工程完工後，更是奪下台灣最美公路的美名，行經金崙大橋更有行駛在海上的錯覺，一邊是湛藍的太平洋，一邊是翠綠的山景，山海交錯猶如置身仙境，這樣脫俗秀麗的各項景觀使得台東觀光產業蓬勃發展，不僅主要支撐當地經濟，連帶市區房市表現相對平穩，房價持穩不下跌是台東的現況特點。

21世紀不動產台東中華店業務副理黃柏菁表示，台東當地仍以自住客為主，當地人首購或是換購大房佔了八成五，而其餘則多為外地人到台東就任公職，而就近在台東購置房產，當地多為透天與別墅產品，三十年左右，將近60坪的透天厝總價約落在650萬元左右，台北市相同條件的透天厝約要2,000萬元起跳，而當地別墅不論新舊，總價都有900-1,600萬元。購屋建議路段則是首推位於馬蘭橋、康樂橋、豐里橋三座橋內的台東新生國中學區，同時也就是台東市的市區，此區域生活機能最好，醫院也在該區域內，未來如果想要轉手才容易脫手。

21世紀不動產企劃研究室則指出，台九線新南迴公路截彎取直拓寬工程在去年12月23日舉辦通車典禮，南迴公路全長約111公里，北端從台東縣達仁鄉安朔開始，南端則到屏東縣獅子鄉草埔路段，南迴公路拓寬工程完工開通後，高雄到台東預計可省下30分鐘的車程，此外台東地區除了以往的獨棟物件外，也開始出現了電梯大樓的推案，讓有意願在台東置產的民眾多了更多不同的選項，未來台東的房市買氣相當看好。

(時報資訊)