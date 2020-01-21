財政部指出，我國自2019年下半年增開雲端發票專屬500元獎40萬組，帶動雲端發票2019年開立張數年增37％，有助落實無紙化之環保政策。

目前財政部官方「統一發票兌獎APP」下載使用次數已突破155萬人次，財政部指出，我國新增網路APP兌獎服務，提供24小時即時兌領獎服務，且實體兌獎據點由1,300多個據點，增加為1.3萬多個兌獎據點，方便民眾兌領獎金。

(工商 )