雲端發票大幅成長 年增37％ 17:122020/01/21 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部指出，我國自2019年下半年增開雲端發票專屬500元獎40萬組，帶動雲端發票2019年開立張數年增37％，有助落實無紙化之環保政策。 目前財政部官方「統一發票兌獎APP」下載使用次數已突破155萬人次，財政部指出，我國新增網路APP兌獎服務，提供24小時即時兌領獎服務，且實體兌獎據點由1,300多個據點，增加為1.3萬多個兌獎據點，方便民眾兌領獎金。 (工商 ) #兌獎 #雲端發票 #財政部 #據點 #我國 也許您會感興趣 推薦閱讀 財政部新函釋 2018年後部分收入 提前認列 02:252020/01/17 金融．稅務 出版業減免營業稅 草案送財政部 02:262020/01/17 藝文副刊 2020年財管大利多 權證避險交易減稅從千分之3調降至千分之1 上半年拚過關 04:102020/01/20 財經要聞 政院盤點上會期未過法案 廢印花稅 併入財劃法處理 04:102020/01/20 財經要聞 財政部兩大措施 查個人稅更輕鬆 11:132020/01/20 財經 《國際金融》摩根大通：巴黎將成為歐洲業務第二大據點 16:482020/01/20 財經 統籌款紅包縮水 地方分86.3億 04:102020/01/21 財經要聞 六大財稅法案 金鼠年待修正 04:102020/01/21 金融．稅務 台中砍公告地價 財長嗆減統籌款 04:102020/01/21 地方新聞 統籌分配紅包大縮水 86億今撥地方 04:102020/01/21 地方新聞 財經熱門新聞 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 獨家》遠航案重大突破 明日投資人將與張綱維一起現身記者會 - 財經 - 工商 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。