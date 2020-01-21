台中榮民總醫院募得百份年菜與台中福華大飯店合作推出五星主廚年菜，21日特別到成功嶺周遭單身、獨居榮民家中和大家用餐，由台中福華大飯店江南春主廚親自為榮民上菜。（馮惠宜攝）

農曆春節即將到來，台中榮民總醫院感念榮民為國付出與關懷弱勢的宗旨，結合社會資源歲末送暖募得百份年菜，再度與台中福華大飯店合作推出五星主廚年菜。除了送菜給偏遠地區弱勢榮民家庭外，21日特別到成功嶺周遭單身、獨居榮民家中和大家用餐，由台中福華大飯店江南春主廚親自為榮民上菜，讓他們也能吃到美味的熱騰騰年菜，讓榮民伯伯們相當感動。

台中榮總院長許惠恒表示，希望藉此活動拋磚引玉喚起社會大眾給予溫暖和關懷，讓獨居長者們在歲末寒冬之際感受到年節溫暖的氣氛及社會的溫暖。

台中榮民總醫院、台中市榮服處，以及福華大飯店合作推出個人份量的精緻年菜套餐分送弱勢榮民，已邁入第六個年頭。台中福華大飯店江南春主廚古傳福表示，董事長廖國宏責成各部門全力配合，並特別交代菜色的營養與菜量的豐盛，考量除夕應景之外，更需注重配合長輩的食用習慣與營養的攝取。

因此，今年融入健康及容易咀嚼的圍爐菜色，推出六道吉祥又應景的年菜，分別為上海燻魚、外婆紅燒肉、玉筋燒烏參、花旗參燉雞湯、懷舊蘿蔔糕，和麻油雞米糕。這些菜色除了應景之外，也較軟嫩，適合年長者食用「低油、低鹽、低糖、高纖」的健康創意年菜，希望榮民們可以吃得開心、健康過好年。

台中榮總社工室主任莊李和表示，每年都會在農曆年前由院長帶領志工夥伴訪視急診及仍在住院的患者，並且送上貼心小禮物，今年則是準備吉利的橘子意寓「大吉大利」及紅包，希望病患能夠早日康復。

(中時 )