頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，已移送地檢署偵辦，違規工作物包含加勁擋土牆、涵管、鋼橋等，命其限期拆、清除，並要求恢復符合水土保持等事宜。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣山坡地開發違規案年度比較圖。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣8成為山坡地，民眾若開發山坡地無事前申請，違反《水保法》最重可處30萬元罰鍰，苗栗縣水利處統計，2019年違法案件共141件，比2018年增加31件，其中122件處6萬到30萬罰鍰，泰安鄉增加率最高，其次是南庄鄉、後龍鎮。

水利處統計2019年違反《水土保持法》案件數，1至4月為62件、5至8月38件、9至12月40件，總數141件，其中122件挨罰，刑事部分19件函送苗栗地檢署偵辦。

水保科分析案件增加原因，除了衛星變異點偵測，從1季1期改為2個月1期，部分鄉鎮為1月1期，時間更密集外，民眾環保意識抬頭，通報案件數也有增多趨勢，以泰安鄉為例，2018年1件違規，2019年暴增至15件。違規樣態以「開挖整地」、「堆積土石方」、「超限利用」者為多。

去年違規案件前3名，分別為大湖鄉28件、三義鄉19件、泰安鄉的15件，水保科指出，9月至12月間，以三義、頭屋違規件數上升最顯著，列為警示鄉鎮，大湖則從11件降至4件，下降幅度最大；雖然違規案件增加，相對申請案件數也有增加趨勢，去年5到8月申請案為187件、9到12月216件。

縣府持續宣導，針對警示鄉鎮委請鄉鎮市公所加強巡查，即時制止違規行為，依法處分，若涉及其他目的事業主管法規，移請各該目的事業主管機關查處，杜絕不法；並呼籲民眾，山坡地土地開挖整地前，應依《水土保持法》規定進行申請，經目的事業主管機關（單位）、水利處審查核定後，始得合法施工。

(中時 )