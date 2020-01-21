謝政達鼓勵唐氏兒小瑞。(吳亮賢攝)

新北市急難救助會連續7年在新莊典華舉辦溫馨圍爐。(吳亮賢攝)

每逢歲末時節，新北市急難救助會皆會舉辦「因為有你，生活更美」溫馨圍爐活動，今年已邁入第7個年頭，20日晚間在新莊典華飯店席開數十桌，邀請數百位弱勢家庭民眾參與，現場更準備精彩表演以及新春福袋，讓與會民眾一同溫馨圍爐，提前感受年節氣氛。

來自新莊的65歲呂爸爸，14年前與妻子離婚後，靠打零工撫養唐氏症的兒子小瑞，因家境清寒，新莊社福中心社工雖幫忙申請低收三款，讓小瑞每個月有8499元身障生活補助，但呂爸爸每月僅1萬多元的收入，還要負擔每月6千元的房租及2人生活費，生活仍非常吃緊。

昨日呂爸爸及小瑞受邀參加新北市急難救助會的圍爐餐會，現場除看到精采表演，還領到3大袋民生物資包，讓他們展現難得的笑容，呂爸爸表示，自己目前在便當店幫忙送便當，時薪160元，「只要有錢賺，為了小瑞都願意去做」，社工也媒合小瑞到新莊小作所上課，藉由職業陶冶，讓他將來能回社區從事簡易工作。

社會局指出，新北市急難救助會在理事長張基聖號召下，集合新泰扶輪社、文堂企業公司、天承生命事業、紫微慈善愛心協會、虎尾天后宮聖慈壇慈善會、新瑞成公司及新莊典華會館等單位，響應新北市好日子愛心大平台，連續第7年舉辦「因為有你，生活更美」圍爐活動，邀請新、泰、五、蘆及八里等弱勢家庭參加，提前感受新年圍爐的溫馨。

張基聖表示，救助會自民國96年成立以來，透過志工、理監事及顧問團的協力，提供急難救助金及短期住宅永暉居等服務，當一般家庭忙著採辦年貨，準備迎新圍爐時，協會志工都會想起這些需要關懷的家戶，因此都會舉辦新春圍爐，邀請大家同歡。

餐會中，新北市副市長謝政達、社會局長張錦麗、市議會副秘書長李政勳，以及新、泰、五、蘆、八等區長均出席，謝政達也代表市長侯友宜感謝新北市急難救助會和所有贊助的社團、企業，讓弱勢家庭都能溫馨過好年。

(中時 )