鐵路警察台北分局新竹分駐所近日進行防搶演練，規畫女性歹徒行搶售票窗口，女警據報立即壓制歹徒逮捕歸案。（鐵路警察提供／陳育賢新竹傳真）

台鐵新竹車站售票亭也遭搶？候車民眾一陣驚慌，但還好這只是鐵路警察新竹分駐所的春節年前防搶演練，為的是讓旅客、返鄉學子、在外打拚的朋友，在年節回家乘車時，能夠更加安心！

鐵路警察台北分局新竹分駐所近日進行各項春節防搶演練，規畫女性歹徒行搶台鐵新竹火車站後站售票窗口，新竹所員警聽聞台鐵票房報警系統後立即派遣線上巡邏警力，迅速抵達現場，並以優勢警力順利壓制歹徒逮捕歸案。

警方表示，此次演練有別往年，特別規畫由女性歹徒行搶，壓制歹徒部分更是挑選兩位身高170餘公分的高挑女警，展現女警強勢執法，允文允武形象。

台北分局表示，為加強春節期間治安平穩工作目標，並提升加強台鐵站務員保衛能力，特別舉辦此次防搶演練，讓民眾感受警民合作打擊犯罪之決心與能力，同時呼籲民眾搭乘大眾運輸工具時，重要物品應隨身攜帶妥善保管，觀察周遭有無可疑人士跟蹤、尾隨，多1分注意則多1分保障，財物不露白，讓不法之徒無機可趁。

(中時 )