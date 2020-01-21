◎春節運量增一成 24處易塞路段要注意

再過2天大家就可以開心的過年放假，不過要特別注意一些路段容易塞車，若返鄉出遊時會經過，可以選擇替代道路或利用國道客運轉乘措施，避免卡在路上掃了興致。

◎防武漢肺炎擴散 專家曝防疫關鍵

中國湖北武漢新型冠狀病毒引發的「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情不斷擴大，台灣島內也傳出疑似病例，剛從大陸返國的防疫專家王任賢指出，該病毒確定人傳人，但防疫重點不在院內感染，而在社區感染，由目前確診大陸境內境外個案發現，患者都有武漢旅遊史，卻無接觸史，推論該病毒應在武漢各地社區擴散；他提醒，以大陸為鏡，只要台灣出現本土病例，一定要做好社區防疫規畫。

◎犯人再逃死刑 燈泡媽回應了

震驚社會的小燈泡案今日判決結果出爐，犯人王景玉高院更一審今判王男無期徒刑，可上訴；對此，小燈泡的母親、準立委王琬諭對判決相當失望，並在臉書上與丈夫發出共同聲明，表示將繼續致力於構築社會安全網，不讓這樣的悲劇再度發生。

◎謝淑薇單打出征 兩盤惜敗

世界排名第37的寶島職業女網好手謝淑薇今天在2020澳洲網球公開賽女單第一輪出賽，可惜1比6、3比6直落二敗給世界第38名哈薩克選手普婷塞娃(Yulia Putintseva)，接下來只能專心拚女雙。

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(中時電子報)