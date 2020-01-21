高市今年取消觀光代言人計畫，改推「城市品牌」月月推精彩活動。圖為駁二假日人潮。（柯宗緯攝）

高市觀光局長邱俊龍21日表示，今年取消觀光代言人計畫，改推「城市品牌」月月推精彩活動。（柯宗緯攝）

高市府去年打出觀光代言人策略奏效，不僅屢創話題，更提升觀光能見度外。不過，觀光局21日證實，今年度起取消觀光代言人，主軸改推月月有精彩活動，像是燈會、宋江陣、高雄真水等，成為永續經營的「城市品牌」，而非一次性活動，再創觀光人流。

時任觀光局長潘恒旭被譽為「點子王」，任內推動觀光代言人計畫，邀來白冰冰、陳文茜、波特王、利菁等藝人、名人，吸引大眾目光，也讓高雄觀光熱度居高不下。

現任觀光局長邱俊龍提到，觀光代言是行銷議題，喚起大家對高雄的重視，但需要協調代言人時間，更需對方無償付出，效益確實有限。因此，現在轉換方向，尋求企業及政府合作，共推催生出專屬高雄的「城市品牌」活動，每月尋找一個新亮點。

邱俊龍表示，2020為高雄市區域觀光元年外，也推出月月有品牌活動，目1月主打愛河燈會、2月行銷宋江陣、3月開發全新品牌「城市野餐派對」，7月以「高雄真水」串起整個暑假，希望每月活動具延續性。

邱俊龍也坦言，去年底受到陸客限縮問題，陸客少了一半，目前耕耘陸客以外的國際客，平均成長3、4成，其中以韓國成長最快。今年第1季明確目標，開發日本、港澳及泰國，祭出各種不同的觀光策略搶攻國際觀光客市場。

(中時 )