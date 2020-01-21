北市議員許淑華（右三）、邱威傑與民進黨前副祕書長林飛帆（右二）共組的「勇敢樂團」21日下午在信義威秀商圈發送蔡英文總統限量春聯。（張穎齊攝）

北市議員許淑華、「呱吉」邱威傑與民進黨前副祕書長林飛帆共組的「勇敢樂團」21日下午在信義威秀商圈發送蔡英文總統限量春聯，甚至請到立委落選人鄭朝方，但現場團員卻獨缺立委落選人吳怡農。許淑華笑說，怡農太吸睛了，之前又發過春聯，額度就沒有他了，邱威傑則揶揄「怡農累了，可能回家去餵他的狗！」

許淑華表示，感謝這次許多年輕人勇敢站出來投票，捍衛台灣民主自由並支持香港，讓世界都看到，蔡總統這次別給她多一點春聯，比吳怡農發的300份還多，她也開玩笑說「怡農太吸睛了，之前發過春聯，額度就沒有他了！」邱威傑則補充「怡農累了，可能回去餵他的狗，他應該跟狗狗很久沒見面！」

相比吳怡農日前發春聯的盛況，許淑華表示，她不會有壓力，因為不一樣，吳怡農太多「農夫農婦」了，吳本來就是「農神」，她還是祝福吳繼續努力、大有可為，而他們可能算舊世代的人，但他們還是有新思維，希望年輕世代多給他們加油。

(中時 )