台積電的技術藍圖中，有一個項目一直並未受到關注，就是6奈米製程(N6)，N6處於台積電7奈米製程系列的末端。N6的密度比N7 +（台積電第一個基於EUV的7奈米）提高了18％，並在其上增加了一層EUV層，並且設計規則與N7（基於深紫外光的7奈米）完全兼容。

據科技網站Wccftech的報導，台積電已經確認，N6的風險試產有可望在今年第一季實現，並將在年底之前投入量產。這可望紓解台積電7奈米製程被塞爆的情況。

在N6之後，台積電的第一個基於5奈米的製程稱為N5。台積電已經證實N5廣泛採用EUV，並且在其7奈米製程中密度達到80％，性能提高了20％。5奈米程將於今年上半年進入量產，並在下半年大幅度增加。台積電還計劃，所有主要客戶都將在2021年轉向N5P。N5P是台積電的第二代5奈米。它提供了前端和中間的優化，以增加了7％的性能及15％的電源效率。

台積電計劃在2020年投入150億至160億美元的資本支出，其中80％用於7奈米、5奈米和3奈米製程。對於台積電來說，去年是7奈米成長的年度，N7貢獻了其收入的35％。台積電預測7奈米系列收入將在行動和高效能運算（HPC）需求的推動下，在2020年增長到34％，而5奈米的成長確實將紓解7奈米的產能塞車情況。

(中時電子報)