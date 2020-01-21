因應武漢肺炎疫情持續擴大，教育部今(21)日宣布，成立應變工作小組，後續將配合疾管署疫情監測，因應疫情不同分級調整策略及作為。

教育部表示，因應大陸武漢新型冠狀病毒疫情感染引發肺炎疫情，已有明顯社區傳播及疫情擴大情形，疾管署20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎疫情流行指揮中心」，由疾管署長擔任指揮官，並確定目前疫情為第3級，教育部則配合辦理，於21日簽請成立應變工作小組。

教育部表示，為提升寒假、春節期間，前往大陸武漢或鄰近地區旅遊、探親、學術交流等活動的教職員工生，對該疾病的警覺及認知，教育部已於1月13日函請各級學校、部屬機關，加強正確防疫觀念。

教育部建議，如在大陸武漢或鄰近地區，在當地期間，落實肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等個人防護措施，並避免出入販售活體動物市場，或當地醫療院所等高風險公共場所，也避免接觸活體動物及動物屍體，以及避免食用生肉及生蛋，如出現類流感，像是體溫超過38度的發燒或咳嗽等症狀，應戴上口罩儘快就醫。

教育部也提到，在返國後，入境時，如出現發燒或類流感症狀，主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。返家後如出現上述症狀，撥打防疫專線1922，並戴上口罩儘快就醫，就醫時告知醫師旅遊史、接觸史及不適症狀等。生病在家休息，不出門，減少或避免與他人接觸。咳嗽或打噴嚏時，使用紙巾或衣袖遮住口鼻。有呼吸道症狀應持續戴口罩。

教育部表示，教育部綜規司學校衛生資訊網（https://cpd.moe.gov.tw/）已連結衛生福利部疾病管制署「嚴重特殊傳染性肺炎」專區，並請各級學校、部屬機關，教育部各單位隨時至該署首頁（ https://www.cdc.gov.tw/）查詢專區網站相關疫情及宣導素材。

(旺報 )