2020 臉部平權運動台北國道馬拉松報名即將進入倒數，中華民國路跑協會三度邀請陽光基金會擔任公益合辦單位，為號召各界跑者及陽光朋友一同參與，今年首開3k賽事，廣邀民眾跑上國道支持臉部平權，把握機會體驗一年一度暢行無阻的國道景緻。

臉部平權活動大使 黑人陳建州將偕同陽光傷友黃博煒、吳承怡出席號召民眾即刻響應報名支持臉部平權運動，中華民國路跑協會秘書長陳華恆與陽光基金會執行長舒靜嫻共同呼籲：「願大眾響應路跑活動，發揮運動家精神，用心看見、尊重每個人獨一無二的價值！」

國道馬加開3K友善親民號召「首跑族」報名體驗連續舉辦 26 年的台北國道馬拉松，是全台唯一封國道的馬拉松，分為全馬、半馬及10K賽事，是跑者挑戰個人成績的精選賽事，沿途更飽覽台北市著名景點，如圓山大飯店、101 大樓、松山機場等，今年為擴大民眾參與機會，體現臉部平權的精神，新增3K賽事(不設年齡)，讓國道馬更加親民，加上跑道為平坦柏油路，十分適合躍躍欲試的首跑族加入體驗。

今年賽事也將有超過百位陽光選手(燒傷、顏損者及其家屬)報名參賽；此外，伊林娛樂亦號召旗下藝人模特兒陪跑並組成閃亮的加油團為3月8日「2020 臉部平權運動台北國道馬拉松」燒傷顏損朋友及所有參賽選手加油。

「黑人」陳建州談起臉部平權，不諱言小時候曾因為體型胖，而被他人投以異樣眼光關懷，如今身為二寶爸的黑人表示：「關於臉部平權，身為家長我認為有責任教育下一代，讓臉部平權的觀念從小扎根，也希望社會大眾能屏除以貌取人的刻板印象，一起用行動支持臉部平權，現在就報名參加，一起跑上國道！」連續三年力挺臉部平權運動的伊林娛樂藝人李懿，記者會現場也率先響應，報名參加3K賽事，邀請大家上國道感受伊林娛樂藝人加油團的熱情。

八仙塵暴全身90%燒傷，並且失去四肢的黃博煒，醫生當初判定只有 5%存活率，但黃博煒不但勇敢的活了下來，而且傷後五年不斷挑戰自我，不僅登上合歡山、完成學業、出書，去年更挑戰一人獨立生活，展現運動家永不放棄的精神，一一打破社會大眾對失去四肢者的想像，也激勵許多人勇於嘗試突破困境，這次賽事黃博煒應陽光基金會邀請擔任加油團代表當天將上國道為跑者加油。

9歲時全家遭逢重大意外，造成她全身71%燒傷，十指萎縮剩約2公分吳承怡，去年特地從高雄北上參賽，表示有別於開車上國道，跑在國道上沿途慢慢欣賞風景，俯瞰松山機場是很新鮮的體驗，也對自己的毅力感到驕傲，體認人生就像一場馬拉松，每人都有自己的步調完成，不要在意他人眼光，今年賽事也不缺席，鼓勵想初體驗國道美的民眾，「和我一起上國道為臉部平權而跑。」

(中時 )