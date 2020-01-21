新北市政府消防局為因應中國武漢嚴重特殊傳染性肺炎之防疫整備，確保第一線執勤救護人員於疫災期間執行救護之執勤安全，今日下午邀請衛生局專責防疫醫師為消防救護隊員實施防疫教育訓練，課程重點主要有「嚴重特殊傳染性肺炎疾病介紹、防護衣穿脫示範及其他應注意事項」。

消防局表示，透過專業課程訓練，除讓第一線救護人員認識嚴重特殊傳染性肺炎疾病，採取相關因應作為，落實自身防護；並由本次訓練人員擔任各分隊種子教官，將防疫作為落實各執勤人員，保障執勤安全。

衛生局專責防疫醫師為消防救護隊員實施防疫教育訓練。（讀者提供/吳家詮傳真）

新北市侯友宜市長更呼籲市民於寒假及農曆春節期間，如需前往武漢及其鄰近區域，保持個人手部及呼吸道良好衛生習慣，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

如自武漢及其鄰近區域返國入境有發燒、咳嗽等身體不適，無論是否服退燒藥、止咳藥，都應主動向機場及港口檢疫人員報到；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打1922專線並依指示配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時電子報)