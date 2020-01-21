監委陳師孟在21日記者會中表示年事已高，對自己想改變的事情又無能為力，所以決定離開這個職位。（姚志平攝）

監委陳師孟下午召開記者會。（趙婉淳攝）

監委陳師孟今天在請辭消息曝光後，首次現身並舉行記者會，發放2年前以「恐龍的保護神」為題的尖尾週記內容，直言司法院長許宗力、前總統馬英九、律師陳長文兩年來口徑一致，但他立場始終如一，坦言「年事已高，在監委職位看不到成功的可能性，實在拚不下去」，還透露去年12月通過的調查報告，因某種原因不被刊登。

陳師孟下午接連召開兩場記者會，不過媒體焦點仍然是請辭原因，陳師孟指出，扁政府下台，馬政府上任後展開一連串獵巫行動，造成社會瀰漫阿扁組織貪汙集團氛圍，特偵組調查華揚史威靈公司董事長郭清江也是其中一環。

陳師孟透露，關於前特偵組於2009年調查陳水扁執政時期機密外交「安亞專案」，並以貪汙罪起訴國安會前秘書長邱義仁、外交部前次長高英茂，但最後無罪定讞，日前他主動立案調查，報告已在去年12月經委員會通過，但因某種原因，監察院不能對外公布。

陳師孟指出，他還在努力，期待本月底前能召開記者會，但不清楚到底可不可能，他強調，並不是要指責特偵組檢察官都是壞人，而是特偵組本身就鼓勵急於立功的檢察官，能用超乎平常手段查案。

陳師孟也發給大家2018年2月24日標題為「恐龍的保護神」的尖尾週記內容，強調早在2年前許宗力、前總統馬英九、律師陳長文、前法務部長王清峰就對他批判，這兩年來，他們口徑一致。

陳師孟坦言「年事已高，實在拚不下去，決定辭去職務」，自己在監委職務看不到有成功的可能性，也就是即便花時間都徒勞無功，他就選擇自私點過自己的日子。

媒體詢問日前暗批蔡英文總統置身事外，陳師孟嘆氣後說，他沒有提特定人士，這也不一定是某一個人造成，可能是集體意識的後果，或者體制如此，今天還有法官跟他說「他的想法對但作法錯誤」，各式各樣理由都指向他不可能成功，因此他就決定收手。

(中時 )