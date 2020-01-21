▲蒲卉蘭園的第二代蒲壐全與蒲仲岑，毅然返鄉投入虎頭蘭的花卉產業經營。（楊樹煌攝）

▲蒲卉蘭園的虎頭蘭切花，是花藝界及外銷市場中非常受歡迎的花卉。（楊樹煌攝）

▲蒲卉蘭園的虎頭蘭新品－冰瀑品系。（楊樹煌攝）

▲蒲卉蘭園最新品種的「晶鑽」虎頭蘭。（楊樹煌攝）

南投縣日月潭畔的魚池鄉，是全國主要蝴蝶蘭產區，春節前更是花卉產業的旺季，位於魚池東光村的蒲卉蘭園，不僅父子兩代齊心，開創蝴蝶蘭一片天，該園更以虎頭蘭專業產銷的創意組合盆栽及客製化組合盆栽，在全國享譽盛名，只是讓他們較為感嘆的是，花市價好，卻因天候因素，花開不及，產量僅往年5成。

魚池鄉四面環山，溼度高、日夜溫差大，得天獨厚的氣候與環境，最適合蘭花栽培，栽種品質與產量也最穩定，因此魚池鄉主要栽種的蘭花以國蘭和虎頭蘭，國蘭以外銷為主，產量佔全國25％；而虎頭蘭則以國內市場需求為主，市占率達8成以上，造就魚池鄉成為全台主要虎頭蘭產區。

虎頭蘭開花期集中在10月到隔年2月，花期約2-3個月，雍容的花姿、大器的花型與綠葉，觀賞期又長，很受國人喜愛，除盆花觀賞外，也非常適合切花，且虎頭蘭的「虎」與「福」諧音，有著迎春納福的吉祥意義，選擇虎頭蘭作年節布置，祈求「虎虎生風」，帶來新年好兆頭；因此，虎頭蘭也成為逢年過節最佳應景花卉。

魚池鄉東光村蒲卉蘭園，不但種出品質最優的虎頭蘭，最難能可貴的是園主蒲展男的兩個兒子蒲壐全與蒲仲岑，因體恤父母的辛勞，近年來都返鄉幫忙，並全心投入蘭花經營事業，除研發切花運送設施，減少折損，並推動切花外銷與宅配，提高收益，在父子同心下，並為蝴蝶蘭闖出一片天，成就令人刮目相看。

魚池鄉長劉啓帆就盛讚蒲家兄弟，能夠響應青年返鄉就業，投入推展魚池鄉主要花卉農特產的經營，帶動農村經濟發展。

對於今年的花卉產業，蒲壐全表示，今年受天候因素，冷度不夠，影響分化發芽，開花來不及，雖然花卉市場價格很好，但產量約僅往年的一半，未來將會全力研發能適應台灣天候的好的品系，只是從育種、馴化至能適應台灣天候環境的新品系至少要9至10年才能量產，還是需要一段漫長的路。

(中時 )