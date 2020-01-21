監委陳師孟請辭消息曝光後，各界關注總統蔡英文准不辭准？對此，蔡英文給予慰留，盼陳做完本屆任期，但尊重最後決定。其中，曾傳蔡總統表示，監委是總統提名，但經立法院行使同意權，所以沒有所謂總統可以批准辭呈。對此，台北市議員羅智強指出，准不辭准？蔡英文又在玩雙重標準。

據了解，監察院副秘書長劉文仕表示，陳師孟的書面辭呈，在上周五傍晚已經送至總統府，得咨請總統核准；總統府收到文後，將確認請辭流程是要核准或是批示即可。

其中原因，蔡英文表示，陳師孟是總統提名，立法院同意，所以不能批准陳師孟辭呈，導致總統府慎重其事。羅智強特別指出，「2016年，民進黨逼辭賴浩敏、蘇永欽，當時不就『准辭』了嗎？而司法院正副院長，一樣是『總統提名、立法院同意』」。

羅智強凸出其中雙重標準，當「蔡英文想逼辭的賴浩敏蘇永欽，就乾乾脆脆『准辭』；蔡英文想包庇的陳師孟，就說『總統沒有准辭的權力』」。

羅智強推測「難道，陳師孟的所做所為，蔡英文就是背後的影舞者？」，准不辭准雙重標準，全在蔡英文一念之間。

(中時電子報)