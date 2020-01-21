據《104薪酬白皮書》調查，顯示今年94.1％ 的企業會發放年終，年終獎金平均 1.1 個月，然而無論年終獎金拿了多少，法人表示，「善用333法則」有機會獎金有效放大！

先鋒投顧表示，所謂「年終理財333法」則，即是：3成理債、3成儲蓄、另外3成犒賞自己過好年！3成理債：不論是孩子學費、5月稅金、車子或房子貸款、全家保費…養個家就是這麼不容易，先預留3成於這些費用部分，可免去費用發生時捉襟見肘的窘境。

至於「3成儲蓄」是指，先鋒投顧表示，賺的一塊錢不是一塊錢，只有存下的一塊錢才是真正屬於你的一塊錢，因此，一定要將3成獎金存下來，你才真的擁有這3成的獎金，而基金正是最好的理財標的之一！

先鋒投顧表示，最後3成還是要犒賞自己，辛苦了一年，趁著額外的獎金收入，帶著家人好好去吃一頓、甚至和孩子一起計畫個小旅行，累積的回憶和快樂無價，懂得認真生活、認真玩樂，才是富足的幸福人生！

至於「3成儲蓄」，是指一定將其中的三分之一「存」起來不要花掉，法人表示，但最差的理財方式只是將錢存在銀行或只是買保險，若只是將錢存在銀行或是買保險的話，並不能有效讓「獎金」再增值。至於該如何作有效的投資理財？群益投信表示，定期定額紀律投資，才能讓理財更靈活、更具投資效益。

年終獎金增值率會隨著投資標的不同互異，因此，投資人要慎選投資標的。富蘭克林投顧表示，不妨抽空思考資產重整計畫，建議採取定期定額投資，掌握不分時點的進場策略，以增加財富累積的速度；另外，亦可將資金拆分為不同的資產水池，先預留部份現金水位，作為未來加碼投資的銀彈來源，再逐一納入股票、債券等部位，以搭乘市場多頭續航之列車，爭取多元資產齊揚的佈局優勢。

多數法人都認為，在目前全球投資市場利多消息不斷，預期今年股市表現將優於債市。趁股市震盪之際，擇機進場佈局，尤其是去年漲勢相對較少的新興市場股，可以逢低分批承接，但仍不建議一筆大舉買進單一標的，若是投資人不知何時最佳進場點，可以先將資金放在優質投資等級債基金，然後分批再轉進股票基金。

(工商 )