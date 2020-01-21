台灣武漢肺炎兩疑例檢驗結果一例確診！疾管署招開記者會說明｜2020.1.21

(更新18:00)2019新型冠狀病毒疫情擴散至亞洲各國，我國今天傍晚也出現第一個確診個案，疾病管制署傍晚宣布，一名50歲女性台商確診感染武漢新型冠狀病毒，此為國內首起武漢肺炎境外移入個案，一入境即隔離，因此須要追蹤的僅有同機旅客和機組員共46人。

行政院昨天才成立第三級指揮中心，如今出現首例境外移入確診個案，依舊由衛福部長陳時中擔任指揮官，指揮調度。若國內出現本土確診個案，則由行政院院長蘇貞昌指派指揮官，成立第一級指揮中心。

武漢肺炎疫情持續延燒，已擴散至亞洲各國。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前中國大陸確診個案包括武漢198例、廣東省14例、北京市5例及上海市2例。個案多數有武漢旅遊史，其中廣東市已出現家庭群聚，但這些家庭中都有武漢旅遊史者，該現象符合病毒有限性人傳人特性，目前個案都在當地定點醫院隔離治療中。

原列第五類法定傳染病前9例疑似通報個案均已排除。截至1月20日共通報8名疑似個案，其中5名已排除感染新型冠狀病毒；1名流感及新型冠狀病毒二採陰性，已排除；另2名檢驗中。目前國內無2019新型冠狀病毒確診個案。

衛生福利部長陳時中

(中時 )