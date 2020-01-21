新竹市警局21日找來帥氣警察與小萌警，搭配幽默詼諧的動作及文字拍攝1系列宣導照片，期盼民眾開開心心過好年，平平安安回家。（市警局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市警局21日找來帥氣警察與小萌警，搭配幽默詼諧的動作及文字拍攝1系列宣導照片，期盼民眾開開心心過好年，平平安安回家。（市警局提供／陳育賢新竹傳真）

因應農曆春節將屆，新竹市警察局為宣導春節期間警方針對民眾居家、財產安全維護服務以及各項交通疏導措施，21日找來帥氣警察、小萌警，搭配幽默詼諧的動作及文字拍攝1系列宣導照片，期盼民眾開開心心過好年，平平安安回家。

市警局表示，此次宣導特地請擅長書法的警界同仁書寫「錢鼠不完」、「左轉有貓」、「偷鼠忌器」春聯來代表警方春節期間3大工作主軸「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」。

「錢鼠不完」是指警方將透過預防犯罪宣導，並與銀行、超商合作提醒民眾各類詐騙手法，如有疑問可撥打165防詐騙專線查證，以守護自身財產安全，錢數不完。

「左轉有貓」則是以新竹市易壅塞路段交通疏導措施為發想，台15線在1月23、26日9時至12時實施禁止左轉措施，以避免車流回堵，沿線並設有告示牌提醒用路人。

「偷鼠忌器」是希望民眾出外遊玩時，務必注意家中門窗上鎖，並隨身攜帶財物，及將車輛停放在有監視器之處，以避免宵小之禍。

另，市警局為讓市民歡度農曆春節假期，將全心致力於3大工作主軸，包含「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」。

在治安方面，將警力與協勤民力整合，積極推行防竊、防搶、防詐騙宣導、並加強取締職業性賭場、維護金融機構安全、防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品及打擊詐欺等重點工作。

在交通方面，採機動、彈性與即時交通疏導為手段，在新竹市重要交通樞紐及易肇事路段，加強稽查及防制作為，有效疏導交通並藉以降低事故的肇事率，並成立交通監控中心，將易壅塞路段路口監視器畫面整合，進行即時路口監控（e視訊巡邏），一旦發現交通壅塞，立即派員機動前往疏處，全力維護春節期間新竹市交通順暢。

為民服務部分，提供協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護，強化居家安全、失蹤人口返家團圓及結合民力服務社區等工作。另，春節期間如需提領鉅額款項時，可向警方申請協助護送。

市警局長鄧學鑫指出，2020年加強重要節日安全維護工作，自16日始至30日止，為期共15天，治安維護不打烊，仍會積極為市民安全而努力，並將警、民力善加整合運用，讓市民朋友安心快樂過好年。

(中時 )