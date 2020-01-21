林口區竹林山觀音寺1月25日(農曆元月初一)至2月2日舉辦春節祈安禮斗法會，每日約數萬名信眾參訪，其中又以初一至初五人潮最多，為維護周邊道路交通順暢，林口分局每日7時至17時針對周邊進、出道路管制(林口路、竹林路)，另佳林路、寶林路、中山路、中正路、文化一路之沿線路口及周邊重要交通路口，也規劃人員疏導車流。

警方表示，除管制區內住戶可憑通行證辯證進入外，其餘車輛均應由竹林路(林口國小端)進入管制區，並遵行單向通行管制，建議民眾可搭乘竹林山觀音寺設置之免費接駁車(接駁車臨時站牌：機場捷運A9站(文化三路)、機一停車場(文化三路)、文化一、四維路口、文化一、寶林路口)，以避免交通壅塞。

另為因應年節採買人潮，林口分局也在三井OUTLET購物中心及各傳統市場周邊加強交通疏導，實施彈性車輛進出管制、行向分流等交通管理措施，同時加強違規停車取締。

警方呼籲，自行開車採買的民眾，可利用「新北市公共停車場資訊查詢系統」查詢合法停車空間，千萬不要因違規而遭告發，賣場業者也會派員於賣場出入口，協助疏導管制或導引至其他停車場，滿場時占用道路等候進場的車輛，警方將實施「滿場機制」驅離措施，違規者將予取締。

(中時 )