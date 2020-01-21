令人滿心期待的農曆春節即將來臨啦！這段期間可以肆無忌憚地大吃大喝之外，如果可以收到紅包也是讓人期待的重頭戲。不過，現在包紅包講求創意，這幾年已經有許多民眾包現金外再加包刮刮樂，全家人在過年團聚時就可以一起刮，讓氣氛更加熱鬧！民眾趁著過年購買每年新春限定款的刮刮樂，可以多挑幾款作為組合與紅包一起送人。以下提供適合過年親友歡聚時一起玩及自己玩的刮刮樂：

刮刮樂包紅包當伴手禮最適合

過年紅包只包現金已經不夠看了，現在再加包幾張刮刮樂可以作為過年時走春、親友團聚時的伴手禮，建議可以選擇高中獎率的刮刮樂，像是中獎率100%的「金鼠獎」、中獎率50%的「發紅包」及「鼠年行大運」，或是選擇年味濃厚，票面設計有鼠年生肖應景主題，例如「金鼠獎」、「金鼠報喜」、「好運鼠不完」、「鼠年行大運」等這4款刮刮樂。

過年一定要來個火鍋圍爐，紅包當然不能少！近幾年也越來越多消費者，添購春節刮刮樂放進紅包袋，讓紅包「更澎湃」，也更增添團聚歡樂氣氛！(圖/中時電子報攝)

一人獨刮好促咪 為自己搏個好彩頭

人人都想要趁過年財運旺旺時，試試手氣、拚個大獎，這時不妨可以選擇「2,000萬超級紅包」，有3個2,000萬元頭獎、二獎則是7個200萬元+賓士車、400個100萬元，以及頭獎高達1,200萬元的「1,2000萬大吉利」，還有頭獎300萬元、刮中就贏錢的「贏家對決」，拚個大獎過好年。

新春刮刮樂讓過年更快樂！(圖/中時電子報攝)

過年圍爐、親友歡聚想要來點新意，不妨買幾張刮刮樂一起同樂；發紅包時除了包現金之外，也可以加包刮刮樂，大家一起刮，增加團聚時的樂趣，集眾人的好運氣，有機會刮出大獎。

台灣彩券今年(109)已發行17款刮刮樂，共有646個100萬元(含)以上獎項，其中還包含了7個「200萬元加賓士車」的獎項，更有6個1,000萬以上大獎！有這麼多大獎等著你，還不趁新年好手氣趕快刮起來！

台灣彩券提供。(圖/中時電子報繪製)

(中時電子報)