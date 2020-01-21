《共生中的復興》大壁畫記錄麥寮鄉發展史，期許農業與工業共榮共存。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉公所為記錄麥寮鄉的發展，邀藝術家呂皇澄設計《共生中的復興》大壁畫，長720公分、寬335公分的大壁畫，記錄麥寮農漁業、地方信仰中心、工業區的發展史，期許農業與工業共榮共存，永續傳承後代子孫。

麥寮鄉公所在辦公大樓打造公共裝置藝術，經過半年設計製作，以交趾陶、水泥塑、金箔為創作媒材，農曆春節前完成《共生中的復興》大壁畫，主題為人親土親的麥寮特色景觀，不僅增添濃厚的人文藝術氣息，也引領民眾思考生態與產業共存的深層問題。

《共生中的復興》大壁畫設計者呂皇澄表示，此作品整合多方人才進行創作，2名交趾陶文化資產保存者呂勝南、呂世仁負責浮雕與交趾陶創作；雲林科技大學建築系學生簡學全負責繪圖；龍鳳祥交趾陶藝術團隊進行最後施工。

呂皇澄強調此件公共藝術最主要目的，是把在地的故事凝結在大壁畫中，設計出感動人心與鄉土關懷的作品，例如畫中記錄青年返鄉種麥，不僅為土地帶來年輕的氣息與活力，更用愛鄉的態度為傳統的種麥文化注入新思維。

麥寮鄉公所指出，麥寮鄉因工業進駐，已由農村轉變為工業城，但環境汙染一直是地方面臨的難題，想要在環境與經濟上取得平衡點，除需政府擬定有利大眾的環境政策外，工廠也需要投入空汙防治的設備，才能在這塊土地上共創雙贏局面。

(中時 )