大湖鄉公所獲客委會補助，執行老街再造工程，日前已全面驗收通過，搶在過年前開放民眾深入老街體驗客庄風情。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所獲客委會補助，執行老街再造工程，日前已全面驗收通過，搶在過年前開放民眾深入老街體驗客庄風情。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

客委會核定補助執行「大湖老街再造計畫」，針對市區南北路口進行客家意象整體營造，前後歷時約3年，終於趕在過年前，於今年1月中旬，全面驗收通過竣工，大湖鄉公所期盼透過街區定點環境改善，串聯大湖酒莊與老街，帶動人潮與商機。

大湖老街獨特風情構成及特色街道營造計畫，自2018年起辦理，經鄉公所多次與地方展開可行性評估討論、規畫與調查，工程包含大湖街區南北入入口營造客家意象，建設課指出，下街原有的木質平台更換成仿木平台，並營造林務小道、改善好鄰居公園環境及建置重要道路指標等。

大湖街區內有2處富有客家典故的洗衫坑，也一併進行環境改善，建設課說明，此計畫整頓鮮少的鄉有閒置空地，將坐落於鄉立托兒所旁的新公園，命名為「緬懷空間」，設立大湖沿革、故事牆及農特產品介紹等，融入鄉內2休閒農業區，另將早期大湖重要產業「香茅、蠶絲、樟腦」呈現出來。

建設課長陳至瑋表示，大湖酒莊是大湖鄉的觀光指標，鄉長胡娘妹上任後，希望往來遊客不只停留酒莊，也能踏進老街，品嘗客家美食、感受客庄風情，自2015年起向客委會爭取酒莊後側廊道建置，後續於義民廟前廣場牆面營造客家意象，去年底剛完工、充實內部設施的羅福星紀念館皆歡迎民眾參觀。

陳至瑋指出，公所下一步將規畫讓中正、民生路等市區招牌統一平面化，並向中央爭取整頓鄉內日式建築，打造歷史懷舊之旅，希望為整體觀光，帶來更多元的發展。

大湖鄉公所獲客委會補助，執行老街再造工程，日前已全面驗收通過，搶在過年前開放民眾深入老街體驗客庄風情。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所獲客委會補助，執行老街再造工程，日前已全面驗收通過，搶在過年前開放民眾深入老街體驗客庄風情。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所獲客委會補助，執行老街再造工程，日前已全面驗收通過，搶在過年前開放民眾深入老街體驗客庄風情。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

(中時 )