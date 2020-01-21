行政院副院長陳其邁視察交通部高速公路局南區交控中心，關切2020年春節連假國道交通疏導工作。（洪榮志攝）

武漢肺炎疫情延燒，針對春節返鄉人潮多，各界擔心疫情是否在台擴散，行政院副院長陳其邁21日在台南表示，防疫工作不容輕忽，目前政府已做好口罩庫存、檢驗試劑、醫療人員、負壓隔離病房等各項盤點與準備工作，請民眾放心。

陳其邁南下視察交通部高速公路局南區交控中心，關心2020年春節連假國道交通疏導工作時，除聽取簡報，也慰勉執勤員工的辛勞，受到交控中心員工熱情歡迎。

不過，媒體關心的是武漢肺炎病情議題，對此，陳其邁說，鑑於這是新型態的冠狀病毒，潛伏期長達14天，有可能民眾還沒有出現症狀就已進入社區，加上最近又有流感疫情，對於防疫工作來說，確實是非常大的挑戰，政府需加強通報速度及隔離、應變等機制，目前無論試劑、物資、醫療人員、負壓病房及口罩庫存等，行政院都已做好盤點與準備。

對於春節期間台商返鄉多，各界憂心疫情是否在台擴散一事，陳其邁也認為，政府已提升防疫層級為三級開設，中央疫情指揮中心也成立；鑑於目前桃園、高雄都有班機與武漢直飛，對於武漢地區來台的旅客，下機時都要進行2道關卡的發燒篩檢，同時也擴大要求各醫療院所，凡是從中國大陸來台的旅客，只要出現肺炎或發燒等相關症狀，一律馬上通報。

陳其邁說，春節期間人員流動非常頻繁，潛伏期進來的旅客不能忽視，政府對疫情非常謹慎，也都做好準備，請大家放心。他也籲請民眾提高風險意識，勤洗手、戴口罩，降低這種新型冠狀病毒疫情在台延燒的風險。

(中時 )