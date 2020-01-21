海洋大學教授謝立功今日出席由前總統府資政劉盛良主持的國民黨改造與革新論壇，以黨員的身分、開炮批判國民黨在決策結構上的種種缺失，包含只聽主席訓話的中常委與一陳不變的動員模式，「我兩次參選，最能體會國民黨不好，對候選人而言哪裡不好。」謝立功說。

謝立功曾獲國民黨提名，在2018年參選基隆市長。謝立功明言，國民黨現在就要打破重塑、浴火重生的決心，而不是演戲般地檢討。

謝立功認為，首要之務是深入各個階層聽取建議，找回國民黨與中華民國之間的連結與主體性，例如讓國民黨執政的15個縣市團隊利用地方資源，帶領民眾認識各地的施政，而不是舉辦讓年輕人毫無興趣的營隊活動。

國民黨年輕化方面，謝立功也說黨員年齡的界限不是唯一的重點，有沒有熱誠、有沒有跟年輕世代溝通的智慧才是關鍵，他甚至直言所有不懂網路平台的人、都該掃進焚化爐了。

謝立功也很困惑，兩岸關係應當是國民黨的強項，為何面對質疑時、國民黨總是無法提出有效的論述加以反擊？謝立功說兩岸之間不是不能談，他舉例如防範武漢肺炎的健康權議題，就是兩岸可以合作的點，但國民黨內部必須先整合出一個新的共識來。

談到未來的國民黨黨主席，謝立功勇於吹哨，他不諱言地說：向來中常會開會都是在聽主席訓話，除非有重大議案中常委們才會發言，未來的主席如果還是沒有廣納多元意見，改革就沒有用。

談到組織結構，謝立功認為國民黨往後應當由下而上做決策，在各縣市都召開黨員大會、大鳴大放；反觀當前，謝立功引述自己競選的經驗說，國民黨向來的動員方式與選戰組織都一陳不變、只求穩固既有的選民而無法開闢新票源。

最後，謝立功痛陳、2020已經輸成這樣了，如果國民黨還不知道檢討改進、黨員們還在爭搶主席大位，那國民黨就三個字：說再見。

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