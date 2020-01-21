為搶高端餐飲商機，北投日勝生加賀屋自日本大阪引進珍稀的純種黑毛和牛「浪花牛」，並於2／7日起至2／16日期間每天限量供應10客號稱挑戰舌尖味蕾極致的會席料理，每客8,000元+10％，雙人成行加贈精選清酒二選一、雙人湯屋券1張。

浪花牛只使用母牛，肉質更加細緻，且體積小可用部位相對少越顯珍貴，牧場耗費龐大資源，養殖過程需兩年多的時間，每月僅能出產5頭肉質在最佳狀態的浪花牛。

日勝生加賀屋出的「浪花牛會席料理」，菜色內容包括：精心熬製六小時的小吸物「和牛橙汁仕立」，燒肴「和牛上蓋炭火燒」則精選鹿兒島A5等級品牌牛肉─小田牛，使用上蓋部位去除多餘筋膜油脂，低溫烹調五小時以上，以炭火直烤料理手法，維持牛肉最佳保水度，呈現華麗大理石紋路般細緻均勻的油花。氣勢磅礡上專的「利尻昆布和牛鍋」，則利尻昆布高湯顏色清澈帶有淡雅高香，完美襯托出浪花牛原始肉品的滋味，且肉質熔點較低更易在口中延展肉香。

為傳遞頂級體驗，日勝生加賀屋出的「浪花牛會席料理」強調餐食、器皿及服務的絕美搭配，以「九谷五彩」古董餐具盛裝菜餚，食客用餐時可欣賞九谷燒色彩亮麗的構圖精隨，層層燒出絢麗華貴的立體線條，間隙疏密有序呈現出和諧的古典韻味。

(工商 )