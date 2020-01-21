李平和發願送錢母，首批將送出888個。（林和生攝）

長年經商的75歲男子李平和，一對子女皆事業有成，3名孫子也都從醫，為感念屏東市北極殿玄天上帝庇佑，發願將連續12年發放錢母，從今年鼠年、一路送到豬年，首次發送日期選定大年初一，消息一出，便有網友喊出「一定要收集一整套」。

超過百年歷史的屏市北極殿，是地方信仰中心，李平和說，小時候在廟裡擔任家將，似乎冥冥之中受到庇佑；出社會後從事食品業，1979年某日，突然夢見家中出現堆積如山的砂糖，醒來後認為是神明指點，隨即以2000萬元買入砂糖囤放。

說也奇怪，購入後砂糖價格便不斷攀升，「等於賣一包就賺一包的錢」，讓他迅速累積財富，李平和透露，以當時物價計算，2000萬已經可以買好幾甲地，之後又從事房屋及土地買賣，過程都相當順利，如今到了退休年紀，決定帶著感恩的心到廟裡還願。

會送錢母是希望拿到的民眾都能心想事成、發大財，李平和說，因為承諾連續12年發送，所以選在12生肖開始的鼠年，首批已經做好888個，大年初一8時30分就開始發號碼牌，9時正式送出。

除此之外，他也承諾在玄天上帝聖誕前夕，今年農曆2月29日，也要發送3333個錢母。消息一出，有民眾迫不及待想要入手，因錢幣上印有生肖圖騰，大夥更期許每年都能來領，最好能收到一整套。

(中時 )