霧台鄉櫻花進入盛開期，台24線陸續出現賞櫻車潮，沿途必經的三地門鄉公所把握人潮商機，在農曆春節推出特色市集，藉此行銷地方觀光及小農特產，盼能一舉打響部落生態之旅。

霧台櫻花季預計持續到3月初，避免人車湧入、造成部落交通癱瘓，霧台鄉公所從大年初三至初五啟動總量管制，管制時間於上午10時至下午2時，車輛僅能通行至谷川大橋，遊客則由接駁車接送。

霧台鄉長杜正吉指出，櫻花目前已盛開7成，未來預計分3階段綻放，春節期間是第一波櫻花滿開期，至於家喻戶曉的「櫻花王」，推估是在元宵節前後盛開，預計又將掀起一波賞櫻潮。

三地門鄉則抓緊人潮商機、舉辦市集，鄉長車牧勒薩以．拉勒格安表示，春節市集於25日至29日在中山公園熱鬧開辦，每日上午9時到下午5時皆有小農商品，加上歌舞表演，一旁文化館也同步開放，現正展出旅港藝術家陳惠蓮以「原色」為題的個展，館外則有「排灣三寶」巨型藝術及各式原民圖騰等藝術創作。

除特色市集外，車牧勒薩以．拉勒格安也推薦，逛完市集後可到地磨兒藝術公園散步，那裡視野遼闊、可以鳥瞰高屏平原，再往上方走，就是有三地門後花園之稱的地磨兒森林公園，日前剛整修完工，加上德萊公園、觀望山、山川琉璃吊橋及海神宮等，都是過年走春最佳好去處。

(中時 )