海巡署第4岸巡隊許厝寮安檢所，21日執行雲林縣麥寮鄉岸際巡邏時發現1隻死亡多時的海豚，豚體已體無完膚難以分辨品種，經成功大學海洋生物暨海豚研究中心協助，研判為有「微笑天使」之稱的江豚，全球僅剩約1000隻左右。

第4岸巡隊表示，江豚舊稱「露脊鼠海豚」，又稱「新鼠海豚」，屬於鼠海豚科，為體型較小的鯨豚類，主要分布在印度洋及西太平洋近岸海域，成體可生長120至190公分，體重約30到45公斤，全球僅剩1000隻左右，在台灣屬於保育類動物，已非常少見。

成功大學海洋生物暨海豚研究中心教授王建平指出，近期台灣相繼發生海豚擱淺案，海豚可能因為食物鏈的關係，在海中尋找及辦識食物時遭其他生物追趕，為保命在淺灘休息而導致擱淺，建議將豚體就地掩埋。

第4岸巡隊強調海洋保育為海巡署的重要任務之一，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，除不要濫捕保育類動物外，更應積極愛護生態環境，若民眾遇到類似個案，可撥打海巡署118免費報案專線。

(中時 )