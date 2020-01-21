北港糖廠可望藉由「北港六星計畫」重獲新生。（張朝欣攝）

連任成功的立委蘇治芬，21日針對雲林縣北港糖廠活化提出「北港六星計畫」，將引進農特產加工等低耗能、低汙染產業，並利用舊倉庫打造文創產業，藉由活化22公頃北港糖廠土地，配合北港朝天宮成為帶動北港發展的雙引擎。

北港糖廠前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，建造於1910年，至今已超過百年歷史，2005年停止營運後閒置多年，近年來廠方整修老舊房舍出租招商，希望活化廠區帶動地方經濟。

立委蘇治芬表示，「北港六星計畫」以產業、文化、觀光為主軸，引進農特產加工、物流中心、觀光工廠、文創事業等低耗能、低汙染產業，並開發生態住宅社區，目前計畫案即將送內政部審核。

「北港六星計畫」的開發不僅可復甦糖廠及週邊觀光產業，尤其北港地區因朝天宮媽祖廟香火鼎盛，每年有高達600多萬觀光人潮，結合地方特色產業，將可帶來許多就業機會、帶動地方繁榮。

蘇治芬指出，「北港六星計畫」也將與北港滯洪池相輔相成，目前施工中的北港滯洪池臨近北港糖廠，水域面積達25公頃，總經費7.8億元，完工後除了滯洪減災、供水灌溉，並兼具生態景觀與休閒遊憩功能。

地方民眾認為北港糖廠周邊近年來連鎖大賣場、影城、咖啡店、速食店陸續進駐，糖廠一旦活化，將產生相乘的經濟效益，成為帶動北港發展的重要指標。

(中時 )