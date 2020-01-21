武漢肺炎擴散，隨著不斷增加的確診病例以及死亡人數讓民眾心惶惶，除了口罩需求量暴增外，藥局的消毒水等抗菌產品也成為搶手貨，銷量明顯增加。

民眾擔憂新型冠狀病毒蔓延，恐成為下個SARS，加上近日已證實會人傳人，更增加民眾恐慌。尤其現在又為流感高峰期，據《中天新聞》報導，除了口罩成為備戰用品外，消毒水（次氯酸水）也成為民眾防疫選擇，據抗菌噴物業者指出，銷量比去年增加3成。

除了口罩成為備戰用品外，消毒水（次氯酸水）也成為民眾防疫選擇，據抗菌噴物業者指出，銷量比去年增加3成。

消毒水平時除了可用來噴灑車內，也可放在清淨機做噴灑，替室內、辦公室做環境消毒，業者同時也推出可隨身攜帶的抗菌噴霧，能替生活周遭的用品做消毒。

醫師林應然指出，若口罩不夠用、來不及更新時，在上面噴灑消毒液，能夠消滅表面上的流感病毒、SARS病毒。

消毒噴霧主要的殺菌成分為次氯酸水，被證實可以消滅腸病毒、諾羅病毒、冠狀病毒、H7N9、H5N1等各式病毒，面對本次流感、武漢肺炎疫情的雙重威脅，消毒噴霧成為不少民眾的選擇。

(中時電子報)