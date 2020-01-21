南韓政府21日表示，考慮到當前中東局勢，為保障南韓公民安全和船舶自由航行，派往中東的清海部隊任務區將由亞丁灣擴大到阿曼灣和阿拉伯灣（波斯灣），將在韓軍指揮下執行護僑護航任務。這被視為顧及美國和伊朗雙方立場的折中方案。

香港中通社綜合韓媒報導，南韓國防部表示，清海部隊作戰範圍將從亞丁灣海域擴至阿曼灣和阿拉伯灣，在軍方指揮下執行保護南韓公民和船舶的任務。清海部隊將單獨執行作戰，必要時會同國際海事安全聯盟（IMSC，即荷姆茲海峽護航聯盟）開展合作。

這是韓軍單獨派遣部隊執行作戰，而不參與美國的國際海事安全聯盟。南韓的方式與日本相同，日本也不參與美國的國際海事安全聯盟，獨自向中東海域派遣1艘護衛艦和1架P

-3C巡邏機。

清海部隊「王建號」驅逐艦（4400噸級）將在荷姆茲海峽一帶執行任務。「王建號」由盤問搜查隊和航空隊300名官兵組成。政府還決定向國際海事安全聯盟派遣兩名軍官。

目前，居留在中東的南韓公民約2.5萬人，荷姆茲海峽是南韓主要原油運輸通道，占原油運輸量的70％。據悉，南韓防部已向美國防部說明韓方立場，美方對此表示歡迎。韓外交部還通過外交管道向伊朗通報上述決定。

南韓媒體說，美國要求所有國家都為維護荷姆茲海峽的安全作貢獻，南韓在響應美國派兵要求的同時，不加入美國主導的國際海事安全聯盟以免刺激伊朗。據稱，南韓獨自出兵荷姆茲首先是出於維護南韓國家利益的考量，連接阿曼灣和波斯灣的荷姆茲海峽是海灣地區的原油輸送要道，南韓進口的七成原油必經此峽，戰略意義可見一斑。

南韓防部表示，南韓船隻每年行經此峽900多次，韓軍有必要在情勢危急時快速反應。美伊雙方都對南韓的苦衷表示理解。

韓媒報導指出，南韓獨立巡弋一定程度上響應了美國的要求，可能有利於在防衛費分擔談判、散客赴朝遊等問題上爭取美國更多的理解，但政府強調決定派兵與其他同盟事務無關。

(中時 )