台中市長盧秀燕表示，為了中部人的健康和環境，希望中央政府回頭是岸，及時踩煞車，不要和民意作對、踐踏中部人的健康。（盧金足攝）

行政院環保署環境影響評估審查大會通過新增2部燃氣機組，卻未汰除老舊燃煤機組，引發台中市府抗議。（台中市府提供／盧金足傳真）

環保署昨日舉行環境影響評估審查大會通過新增2部燃氣機組，卻未汰除老舊燃煤機組的決定，引發市府抗議，對此，立法院副院長蔡其昌21日在臉書發文表示，台中市民已經透過選票展現意志，難道國民黨還要繼續阻止中火高汙染燃煤機組更新為燃氣機組？台中市議會國民黨團抨擊，不要用備用來誆騙國人，要維護人民生存權、呼吸權，市長盧秀燕強調，為中部人的健康和環境，中央不要和民意作對、踐踏中部人的健康，「我們絕不會妥協，我們會繼續奮鬥！」

中火點燃的戰火選後繼續延燒，蔡其昌今天在臉書發文表示，選前，他多次提醒盧秀燕與國民黨，面對空汙問題，中央地方應該盡速合作，除了加速中火高汙染燃煤機組的更新進度，還有各項固定汙染源與移動汙染源都需要全面進行改善，否則只是一再拿中火政治操作的結果，有智慧的台中市民一定會用選票反映人民的意志！

蔡其昌說，看到台中市政府又拿「備用機組」問題來阻止燃煤機組的更新，又一年拖過一年，國民黨到底有沒有把慘輸32萬票的教訓放在心上？繼續政治操作，繼續杯葛中央更新燃煤機組的決心，不把人民的意志放在眼裡，讓台中市陷入空汙風暴中。

他強調，必須非常嚴厲的呼籲台中市政府，不要再拿市民的健康作為政治操作的工具，中央一再強調，「高汙染的燃煤機組」更新為較環保的「燃氣機組」計畫，為了中部鄉親的健康，勢在必行。

「改善空汙不分藍綠！」蔡其昌指出，原本的燃煤機組都將停機作為「緊急用途」備用，如果發生緊急突發事件才會運轉，平常都不會運作，這點包含他在內的所有立法委員都會嚴格緊盯。不該拿緊急用途的備用機組來杯葛，誤導市民操作呈要新增機組，選前用這種荒謬的指控，難道台中市民透過選票的教訓還不夠嗎？

盧秀燕強調，中火是台中市最大的單一固定汙染源，面對嚴重的空汙，地方政府整治都來不及，且整治才略有成效，中央政府卻在此時不顧民意，蠻橫地要再加2部機組，我們表示強烈抗議。

她表示，為了中部人的健康和環境，希望中央政府回頭是岸，及時踩煞車，不要和民意作對、踐踏中部人的健康，我們不會妥協，我們會繼續奮鬥。

中火新增兩組燃氣機組通過環評，國民黨市議員羅廷瑋表示抗議及譴責，今天在網路上發起「拒絕用肺發電 MeToo」的活動，邀請黨內同志及認同的市民一同參與，要對中央政府發出強烈的怒吼，也要讓蔡政府知道中部人拒絕用健康來換電！

國民黨團抨擊，新機組超過四部舊燃煤機組的發電量，燃煤機組理當除役，但有環評委員指出台電將新增燃氣機組，卻還花93億改善老舊機組，代表未來還是會繼續用燃煤發電

！燃氣機組如果供電無虞，台電在怕什麼？難道是怕「斷氣」？蔡英文不要以為高票當選就可以為所欲為、不聽民意，不能保障人民生命安全的政府就該下台。

(中時 )