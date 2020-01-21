春節假期總是讓民眾期待，和親朋好友相聚聊天，分享生活點滴，不過對於某些人來說，面對人際交流、繁忙家務或是出遊探親，卻充滿壓力，很有可能出現春節症候群或憂鬱症況，草屯療養院針對容易出現的族群、常見徵兆與如何調適壓力等方面說明，讓民眾輕鬆過好年。

草屯療養院護理長李依玲說，春節症候群與每個人的個性、當時身心狀態與人生經歷等方面有關，舉例來說，新婚媳婦第一年在夫家過年和吃團圓飯，可能因此產生煩惱與壓力。另外，某些人在特定情況下也容易出現，像是面臨生活重大轉變、期待自己是賢妻良媳、久病不癒以及有長期家庭互動或人際互動問題等族群。

面對可能產生的壓力，若經過調適過後仍無法排除，就可能出現相關徵兆，可分為4個層面，情緒層面：焦慮、心情低落或易生氣；身體症狀：心悸頭暈、肩膀痠痛、腸胃道症狀；生活層面：失眠、食慾下降或暴飲暴食、生活作息紊亂、容易疲倦。壓力負荷過度出現的補償行為：過度飲食、熬夜、大量睡眠等。

李依玲說，學習壓力調適技巧，有助於維持穩定的身心狀態，民眾可從自己做起，轉念與正向自我肯定，接受不完美的自己，以及維持規律的生活作息、適度運動和健康飲食。另外，留給自己時間與空間，出遊行程也要簡單化，並運用簡單的方塊呼吸法放鬆。

(中時 )