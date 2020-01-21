財政部國庫署表示，2019年度無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，計39件、金額約8,025萬元；其中單筆最高金額為2,130萬元，最低金額為831元，悉數歸入國庫供國家政務推動統籌運用。

依據民法第1185條規定，無人承認繼承之遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。

無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人，例如律師、地政士、會計師等代為處理，若有剩餘現金，由該遺產管理人辦理繳庫事宜。

(工商 )