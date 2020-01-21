2019年無人繼承遺產 多達8,025萬元 17:502020/01/21 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 財政部。圖／林昱均攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國庫署表示，2019年度無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，計39件、金額約8,025萬元；其中單筆最高金額為2,130萬元，最低金額為831元，悉數歸入國庫供國家政務推動統籌運用。 依據民法第1185條規定，無人承認繼承之遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。 無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人，例如律師、地政士、會計師等代為處理，若有剩餘現金，由該遺產管理人辦理繳庫事宜。 (工商 ) #無人 #繼承 #遺產 #承認 #財政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 財政部新函釋 2018年後部分收入 提前認列 02:252020/01/17 金融．稅務 出版業減免營業稅 草案送財政部 02:262020/01/17 藝文副刊 2020年財管大利多 權證避險交易減稅從千分之3調降至千分之1 上半年拚過關 04:102020/01/20 財經要聞 政院盤點上會期未過法案 廢印花稅 併入財劃法處理 04:102020/01/20 財經要聞 財政部兩大措施 查個人稅更輕鬆 11:132020/01/20 財經 統籌款紅包縮水 地方分86.3億 04:102020/01/21 財經要聞 六大財稅法案 金鼠年待修正 04:102020/01/21 金融．稅務 台中砍公告地價 財長嗆減統籌款 04:102020/01/21 地方新聞 統籌分配紅包大縮水 86億今撥地方 04:102020/01/21 地方新聞 雲端發票大幅成長 年增37％ 17:122020/01/21 財經 財經熱門新聞 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 合雄MAX 中大公園首排 坐擁八德新市鎮生活圈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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