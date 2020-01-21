璟德(3152)受惠於5G、WiFi 6及NB-IoT需求湧現，今年營運擺脫去年谷底，重回成長軌道，為因應訂單需求，璟德新廠設備預計今年第2季開始進駐，第3季進入量產，初步規劃今年新廠產能將增加40%。

璟德以生產LTCC高頻整合元件及模組為主，產品包括：濾波器(Filter)、平衡阻抗濾波器、晶片天線及模組、射頻前端模組、天線開關模組、高頻晶片陶瓷元件等，由於公司產品技術門檻不低，毛利率一直維持在60%左右。

就產品別來看，2019年手機及藍芽約佔璟德營收28%，無線區域WiFi約佔37%，其他寬頻約佔35%。

受到市場需求未如預期影響，璟德2019年營運陷入近4年谷底，2019年前3季稅後盈餘為4.9億元，年減11.23%，每股盈餘為7.11元，累計2019年合併營收為17.07億元，年減5.36%。

隨著5G於2020年進入商轉，以及WiFi 6及NB-IoT需求湧現，璟德因相關整合元件及模組已經就緒，三個領域產品均已看到向上成長機會，讓璟德樂觀看待今年營運。

為因應訂單需求，璟德新廠設備預計今年第2季開始進駐，第3季進入量產，初步規劃今年新廠產能將增加40%。

(時報資訊)