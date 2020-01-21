國民黨展開黨主席補選作業，明天中常會要討論成立改革委員會。前台北縣長周錫瑋今天呼籲中常會先成立改革委員會，由委員輪流當黨主席，分擔責任、尊重每個人意見。他斷言，若急就章選出黨主席，不但注定失敗，也會因你爭我奪，導致分裂。

周錫瑋在臉書以「家和萬事興：相忍為國、相忍為黨、相親相愛」為題開直播表示，有黨員建議開除韓國瑜及市議員羅智強、游淑慧，但此階段應家和萬事興，一個家要靠大家和氣團結，一起努力。

他說，國民黨正走向分裂，因為想選黨主席的人都有自己想法。這次選敗，很多人開始批鬥別人，更希望藉黨主席選舉掌握一些權力，回到過去傳統。

周錫瑋說，國民黨現在一窮二白，除了52億元債務，每年維持黨要有 2億元缺口。民進黨追殺國民黨、罷免韓國瑜不會手軟，一定加速進行，造成進黨一黨獨大，讓國民黨縮小，甚至滅亡。

他說，國民黨一定要成立改革小組，讓有志之士凝聚在一起，但要先問我們輸在哪裡，為何民眾不支持我們？其次，要告訴民眾，我們的政策是什麼？每位過去當黨主席、總統、候選人、首長的人都有功勞及苦勞，不希望大家專門找缺點去批判。因此，第一步要做到尊重黨內同志，不要相互批評，民心不在我們這裡，還鬥來鬥去爭位置，如何贏得民眾尊敬，選上黨主席又怎樣？

周錫瑋說，補選黨主席只有1年半任期，扣掉下屆黨主席及這任黨主席要經全代會同意，補選主席真正能工作的時間不到1年，為何此時要急就章選黨主席？現在不是哪個人說要出來承擔責任可以做到的；國民黨沒有說服人民的理由，找到失敗的原因，大家沒有團結一心共同的目標，這個黨主席注定失敗，加上黨主席選舉你爭我奪，注定分裂。

周錫瑋說，明明知道錯誤，為何不分階段作改變？他呼籲中常會先組改革委員會，讓彙集各方重要意見，推出主要委員，下面再成立許多小組。這些委員再共推階段性的代理黨主席，大家輪流作一個月黨主席，讓每個人都分擔責任，也尊重每人的聲音，這就不霸道，也能找到合作默契，團結一心。

他呼籲黨內同志不要再批評對方，開始好好溝通，這幾天已去看過洪秀柱、連勝文，希望也能去找時間看郝龍斌，他不一定要選什麼，只希望和黨內同志一起承擔，若能同志合作團結、相親相愛，他做什麼都可以，「成功不必在我，有我一定成功」；國民黨要成功不是在個人，一定在許多個人能一條心為人民著想，才能贏得人民信心。

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(中時 )