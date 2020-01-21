根據櫃檯買賣中心統計，108年國際債券共計發行120檔，發行量約新台幣7867.56億元，年底流通餘額約5兆2000億元，櫃買中心亦自108年12月16日起於官網揭露中短天期固定利率不具贖回權國際債券公平價格資訊，提供美元計價固定利率不具贖回權國際債券之理論價格供市場參與者參考。

根據櫃買中心統計，108年國際債券共計發行120檔，其中美元計價債券86檔(236.82億美元)、人民幣計價債券16檔(59.71億人民幣)、南非幣計價債券15檔(78.30億南非幣)及澳幣計價債券3檔(5.50億澳幣)。

在商品種類方面，108年共計發行75檔中短年期國際債券，發債金額達美元109.92億元，約占全年國際債券發行金額43.19%(檔數比率達則62.5%)，大幅扭轉發行案普遍集中於30年期美元債券之情形(過去中短期國際債券發行金額與檔數比率分別為33.96%及37.04%)。

在擴大發行人與增加異質發行人方面，108年新增首次來台發行國際債券之發行人計有10家，與107年度相當。

在市場制度鬆綁方面，為配合政府推動「新南向政策」並促進國際債券市場之多元化發展及商品多樣性，櫃買中心於108年6月14日公告「外幣計價國際債券管理規則」部分修正條文，將伊斯蘭固定收益證券(Sukuk)納入國際債券範疇，開放外國發行人於我國發行專業板外幣計價Sukuk。

櫃買中心亦自108年12月16日起於官網揭露中短天期固定利率不具贖回權國際債券公平價格資訊，提供美元計價固定利率不具贖回權國際債券之理論價格供市場參與者參考；本案上線後，櫃買中心提供公平價格之美元計價國際債券已占整體美元計價國際債券流通在外餘額比重之89.11%。

(時報資訊)