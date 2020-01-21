外牆磁磚剝落造成民眾傷亡意外頻傳，北市府率全國之先，市政會議21日通過「建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」，全市約3000棟建物納管，未依規定申報最高可開罰5萬元，預計3月上路。

北市首創建築物外牆安全診斷檢查及申報制度，昨經市政會議通過，根據統計，北市11層樓以上，領得使用執照滿15年以上未滿30年建築物有1274棟；30年以上建築物1583棟，辦法實施後將有約3000棟建築物需進行申報。

北市建管處長張明森表示，依規定須申報對象，包括地面11層以上建築物及經評定外牆具有潛在危險疑慮的建物。

張明森指出，建築物自核發使用執照日期起算滿15年以上，該年度申報1次，往後每滿6年申報1次；自核發使照日期起算滿30年以上的建物，該年度申報1次，其後每滿3年申報1次。

他說，經評定外牆具有潛在危險疑慮的建物，自評定通知送達日起，6個月內要申報1次，並由申報人委託專業診斷檢查機構或人員申報，若未依規定申報，可開罰1萬至5萬元。

張明森進一步說明，外牆專業檢查打診費用每平方公尺80元，專業診斷費用每件2萬元，考量外牆安全診斷及申報工作，社區需增加額外支出，市府將另訂診斷檢查費用補助作業要點，降低市民負擔。

(中時 )