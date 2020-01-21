熱愛爬山的牛排店老闆蔡維仁，不僅廚藝高超，還有一顆喜歡用廚藝幫助弱勢的心，他號召身邊友人贊助，在21日中午邀請在地弱勢里民，一同享用年前牛排圍爐大餐，還送上價值千元的肉製品年貨作為伴手禮帶回家。蔡維仁笑說自己專長就是煎牛排，看到大家臉上的笑容，就心滿意足。
蔡維仁30年前入行，便時常自掏腰包出錢出力投身慈善，1999年發生921大地震，他揪團到南投災區，煎了3000多份的牛排關懷當地民眾。從2004年起，他則是每年歲末選一天關店，號召各路好友贊助，包下自己的牛排店，免費招待弱勢族群或身障朋友提前圍爐。
此次圍爐選在21日中午，透過里長們安排，邀請中壢區新民里、光明里30戶低收家庭提前圍爐享用牛排大餐。蔡維仁表示，絕不會因為關懷弱勢就讓餐點打折扣，一樣送上完整套餐，他還透露一份套餐要價近千元。
蔡維仁笑說，不少饕客是常客，吃久了就變成朋友，在他號召之下紛紛投入慈善工作，眾人與蔡維仁的行善足跡踏遍全台，從桃園、新竹、宜蘭到南投，店門前的牆上掛滿了感謝狀，則是多年來送愛全台各地的回饋。
(中時 )
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