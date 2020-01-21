白花花錢財竟無人繼承！財政部國庫署表示，108年度無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，計39件，創9年來第3高，總金額8,025萬，也締造第4高紀錄。其中單筆最高金額是一位原住在台北市的郭性女士不但有土地、股票、黃金飾品因無人繼承，上繳國產署，另還有高達2,130萬元現金流入國庫。

依據民法第1185條規定，無人承認繼承遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。去年金額最低一筆上繳國庫的金額僅831元。

財政部官員指出，一般無人繼承土地、房產、股票黃金，若人繼承，是交給財政部國庫署，但也有資產債務難以處理，最後拍賣資產換了現金來償債並支付相關流程手續費後，以現金上繳國庫。統計近5年最大一筆上繳現金為106年一位傅先生，遺留金額1.7億上繳國庫。

依財政部統計，近9年各年度中，無人繼承現金總額最高落在106年，當年度約有2.41億元因沒人繼承入流國庫，第二高為102年約2.23億元，第三名是104年的8053萬元，第四名就是108年的8025萬元。

(中時 )