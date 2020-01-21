網路娛樂服務 Netflix 爲歡慶金鼠年到來，特別獨家在台灣、香港、新加坡、馬來西亞、和越南總共五個地區，推出「賀歲專鼠片單」，內含超過百部的華語賀歲內容，闔家觀賞最合宜！

Netflix推出的賀歲專鼠片單包括深受台灣民眾喜愛的香港賀歲電影：「星爺」周星馳經典電影《唐伯虎點秋香》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》等，或「發哥」周潤發的《英雄本色》系列，以及麻將迷必備的《嚦咕嚦咕新年財》等內容；更有近期中港台熱門華語之作：Netflix華語原創影集《罪夢者》、《極道千金》、與即將在1/23號上線的《彼岸之嫁》；或是夾帶高人氣的電影《陽光普照》和影集《金枝玉葉》等。而 Netflix 也提供驚喜小彩蛋，只要 Netflix 會員在搜尋欄打上關鍵字「888」(諧音發發發)，就能喚出上述精彩作品，體驗春節歡樂氛圍

Netflix內容採購經理張晨 (Jerry Zhang)表示：「 Netflix 自 2016 年全球開台後， 不斷地學習並且調整各地市場的需求及口味。我們發現台灣觀眾喜好多元內容，像是經典影集、電影，以及近幾年在台灣表現亮眼的作品，都深受觀眾喜愛。這次特別推出『賀歲專鼠片單』，期待台灣、香港、新加坡、馬來西亞和越南的會員能透過此介面的推薦影片，發掘更多不同的華語內容，在過年時透過 Netflix 和親朋好友感受賀歲歡慶氣氛。」

Netflix 希望透過本次的「賀歲專鼠片單」，讓每位華語觀眾，無論是與親朋好友歡聚或享受一人時光，都能在 Netflix 上找到屬於自己的新年時刻。而 Netflix 也將持續網羅不同類型的華語內容，持續在華語市場耕耘壯大！

以下是 Netflix 賀歲專鼠片單推薦：

＊經典賀歲電影：《賭神》、《賭俠》、《唐伯虎點秋香》、《鹿鼎記》系列 、《武狀元蘇乞兒》《逃學威龍》系列、《九品芝麻官》、《古惑仔》電影系列、《無間道》系列、《英雄本色》系列、《警察故事》系列、《黃飛鴻》系列、《古惑仔》系列、 《嚦咕嚦咕新年財》。

＊熱門華語電影：《少年的你》、《第九分局》、《陽光普照》、《誰先愛上他的》、《後勁: 王建民》、《角頭2：王者再起》、《五月天人生無限公司》、《流浪地球》、《新喜劇之王》。

＊熱門華語影集：《罪夢者》、《極道千金》、《彼岸之嫁》、《金枝玉葉》、《俗女養成記》、《全職高手》、《陳情令》。

(中時電子報)