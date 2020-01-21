由大陸國家大劇院、鳳凰衛視聯合主辦的「龍鳳呈祥—全球華人新春音樂盛典2020」將於22日在大陸國家大劇院音樂廳上演。國際知名的華人音樂家們將用「音樂」這一無國界的語言向全球華人拜年。

「龍鳳呈祥—全球華人新春音樂盛典2020」由大陸國家大劇院音樂藝術總監、國家大劇院管弦樂團音樂總監與首席指揮呂嘉指揮，自2012年開始，呂嘉就擔綱起為新春音樂盛典訂製曲目單的重任。

音樂會匯聚了當今活躍於國際樂壇的華人音樂家，包括青年小提琴家何子毓、女高音歌唱家于冠群、男低音歌唱家李曉良、鋼琴演奏家陳墨也、古箏演奏家常靜、中提琴家梅第楊，曲目的選擇上也融匯了中西經典作品。

呂嘉表示，今年邀請的6位音樂家既有他的選擇，也是機緣巧合，其中男低音歌唱家李曉良，已連續邀請了他四年，今年才成功，還有女高音歌唱家于冠群也是邀請了她不止一次，今年二位終於都有機會一起登台，這也可以說是新年開始的好兆頭，他說，于冠群成熟和天分超越了她的年齡；李曉良的聲音震撼靈魂，二位可以代表大陸音樂壇走向國際舞台。

(旺報 )