2020庚子年倒數計時，豬年工作覺得提不起勁，期望鼠年可以更上一層樓，想知道有哪些生肖金鼠年事業運最旺嗎？讓命理專家毛衣老師來告訴你，以下這3個生肖將在今年事業運爆發。

毛衣老師表示，以下這3個生肖新的一年事業運將大爆發。（圖／毛衣老師提供）

第一名：屬豬的人

屬豬朋友在2020庚子年有文昌星飛臨，所以頭腦靈活、思路清晰，很適合從事創意產業，事業可有不俗發展。文昌星也會對讀書考試很有助力，打工一族不妨充實自己上一些在職課程，或出國進修，工作的人可積極參加升遷考核，容易得到理想成果，身邊會多有朋友帶來的機遇，但需要自己主動多爭取並且要利益分享不是憑空得來。

第二名：屬猴的人

屬猴的朋友在2020庚子年，無沖也無合，原則上運勢會較為穩定；加上猴、鼠與龍屬「三合生肖」，若鼠年能有屬龍的朋友的幫忙，問題可望迎刃而解，屬收復失地之年,個人情緒及事業運均有回穩之勢，建議將專注力放於事業發展之上，也不妨報讀增值課程以提升實力，並佩戴粉晶飾物以改善人緣。美中不足是工作上也容易遇上無理取鬧的女性，若直屬上司是女性，或生意銷售對象以女性顧客為主，則需要小心應付。

第三名：屬鼠的人

2020庚子年屬鼠的朋友，事業吉星駕臨，工作頗為順心，尤其任職大機構管理層或紀律部隊者最為有利，可望大展拳腳。可惜老鼠是犯太歲,始終壓力較大，難免有多勞少得之感,建議貼身佩戴牛形飾物以助旺運勢，也最好在鼠年之始捐血或洗牙，主動應驗輕微的血光之災，多做好事多幫助人，尤其是生病的人或是醫療機構更佳。

沒有上榜的生肖也不要氣餒，2020年為庚子鼠年，四綠文曲星飛入西南方，「文昌位」即是文昌星飛入房子的方位，而文昌星專管讀書和功名。四綠文曲星可以提升讀書學業運，主管家人的學業、事業、進修、考試、桃花、文職等，對於有學子的家庭是非常有利的。西南方為2020年的文昌位，五行屬木，可以將讀書的學生的書桌或是臥床擺放在西南方，能夠提升學習效率。尤其對家中男主人。在西南方擺放四枝綠的植物，或是使用「木」的能量精油、香氛，可以增加文昌能量，也可以在書桌上擺放文昌塔或是毛筆筆架類的老物件，對文昌風水的增旺效果更佳。

(中時電子報)