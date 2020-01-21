NET今年再度延續愛心，邀請家扶基金會扶助的孩子今天上午至NET挑選新衣過好年。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

NET今年再度延續愛心，邀請家扶基金會扶助的孩子今天上午至NET挑選新衣過好年。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

NET今年再度延續愛心，邀請家扶基金會扶助的孩子今天上午至NET挑選新衣過好年。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

NET今年再度延續愛心，邀請家扶基金會扶助的孩子今天上午至NET挑選新衣過好年。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

每逢過年前夕，家家戶戶忙著買新衣，象徵新的開始，但許多弱勢家庭面對一次又一次的學費，早已焦頭爛額，何來有多餘的錢能夠添購衣物？NET今年再度延續愛心，邀請家扶基金會扶助的孩子今天上午至NET挑選新衣過好年。

家扶扶助戶小涵媽媽表示，每年過年時都很困擾，每次孩子回家都在說誰又買新衣，誰又買新鞋，但我連學費都在煩惱了，又怎麼能買新衣呢？還好有NET禮券，能有新衣也能夠像他人一樣開心分享著喜悅；小安媽媽說，平常生活費用都不夠了，怎麼買新衣？孩子衣服黃的黃，破的破了，有幾年為了不想讓孩子對於過新年失望，就去家扶看看有沒有二手衣物，當作是新衣給孩子穿，今年有了NET禮券後，孩子們真的拿到新衣，「做媽媽的我真的覺得好感謝。」

家扶基金會表示，這樣的活動一直都是家庭最期待的活動，對於弱勢家庭而言，一張禮券換到的不只是一件新衣，更是實現孩子們與他人可以有著相同機會的小願望, 這些新衣服也會慢慢變作孩子們成長與傳承的象徵，成長有時候是透過物品而保有更真實的感受，新年新衣服的傳統便是有這樣的存在意義。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，合作的這十年來，對NET的愛心十分感謝及感動，多虧了愛心企業的協助，孩子們才有機會穿新衣過好年。

(中時 )