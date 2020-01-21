監委陳師孟今天公布前特偵組偵辦前華揚史威靈公司董事長郭清江涉瀆職的調查報告，指出當時檢察官林喆慧尚未問訊就限制郭出境，不符合刑事訴訟法規範，而郭清江提出抗告屢遭法院駁回，導致聲請人無所適從。另外，對於馬英九掌舵北市府貿然拆除中山橋，迄今沒有易地重建計劃，確定糾正北市府。

陳師孟說，郭清江於2008年回台替時任民進黨總統候選人謝長廷助選，未料在在大選投票前被要求到庭應訊，檢察官林喆慧於3月13日派員遞送傳票到被告當時設籍地址，遭該處管理人員拒絕代收而無法送達，之後轉往郭清江任職副董事長的台灣生態工法發展基金會會址，仍被該基金會執行長拒絕受領傳票，就逕自函請內政部移民署、行政院海巡署限制郭清江出境。

陳師孟解釋，雖然刑事訴訟法沒有明確說明境管程序，但很多判例都提及禁止與限制出境都等同限制住居，這必須經檢察官問訊後才能做出限制性住居裁示，然林喆慧省略訊問，違法逕自境管，形同酷吏。

此外，當時郭清江也向最高法院聲請抗告，陳師孟說，事隔半年來，法院收到郭清江的抗告，認為找錯對象，不受理抗告並駁回，但卻沒有告訴郭清江該案管轄法院。

另外，針對前總統馬英九掌舵北市府時期貿然拆除中山橋一事，陳師孟與高涌誠日前提出調查報告，指出當時中央推動「員山子分洪工程」，其減少水量的效果優於拆除中山橋，顯見前者才是治本方法，後者僅能治標，但北市府獨沽一味執意拆遷。

陳師孟還說，北市府當年拆遷前對外宣布要保存歷史建物，切割成435塊移置再春游泳池，然17年來毫無作為，「馬市長丟下爛攤子，接手的郝龍斌碰都沒碰，柯文哲勉強拿出來討論但也沒有具體成果」。

(中時 )